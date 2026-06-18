Угольные компании Ростовской области снизили добычу до 1 млн тонн

Угольные компании Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года добыли около 1 млн тонн угля, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года, пишет РБК Ростов на данные министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Снижение объемов связано с проведением ремонтных работ на шахте «Объединенная шахта Дальняя» АО «Донской антрацит». В результате этих работ угледобывающие предприятия региона не смогли достичь прошлогодних показателей.

Ростовская область составляет примерно 1% от общего объема угольной добычи в России за последние пять лет. На фоне сложной рыночной ситуации, когда цены на уголь продолжают падать, а ставки по кредитам растут, угледобывающие компании региона испытывают серьезные финансовые трудности. Глава региона Юрий Слюсарь в прошлом году поднимал вопрос о необходимости дополнительных мер поддержки для угольщиков, которые сталкиваются с увеличением расходов на логистику и страхование.

В ответ на эту ситуацию федеральные власти внедрили ряд мер поддержки, включая отсрочки по налогам, адресные субсидии и помощь в реструктуризации кредитных задолженностей. Однако даже с этими мерами угольные компании продолжают испытывать давление со стороны рынка.

На территории Ростовской области функционирует пять угледобывающих шахт, среди которых «Садкинская», «Обуховская», «Объединенная шахта Дальняя» и «Шерловская-Наклонная». Ожидается, что к 2030 году основной центр добычи сместится на Сулино-Садкинское месторождение, где планируется увеличить объемы добычи до 7 млн тонн в год. В настоящее время «Южная угольная компания» активно занимается строительством новой шахты с проектной мощностью 3 млн тонн в год. Также в разработке находятся проекты строительства шахт «Садкинская — Северная» и «Обуховская № 1» в Красносулинском районе.

За весь 2025 год объем добычи угля в регионе снизился на 11,2% по сравнению с предыдущим годом, что также отражает общие тенденции в угольной отрасли России. Учитывая текущие экономические реалии, эксперты прогнозируют дальнейшие сложности для угледобывающих компаний, если не будут найдены эффективные решения для стабилизации ситуации на рынке.

Станислав Маслаков