У 10 тыс. свердловских детей нашли нарушения зрения из-за телефонов

Врачи-офтальмологи центра «Бонум» диагностировали приобретенную миопию у 10 тыс. несовершеннолетних жителей Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медики по итогам семи лет наблюдений отметили прямую связь между частотой близорукости и увеличением доступности мобильных устройств. Если в прошлом десятилетии миопия прогрессировала в основном у школьников после 10 лет, то сейчас нарушения все чаще выявляют у детей 5–6 лет.

В настоящее время близорукость диагностируется примерно у 10% детей дошкольного возраста, к 10–11 классу этот показатель вырастает до 70%, отметили специалисты.

По данным врачей, использование гаджетов усиливает близорукость примерно в восемь раз. Основная причина — дети располагают экраны планшетов и телефонов слишком близко к глазам и проводят перед ними большое количество времени. При этом до 18 лет лечение миопии невозможно, доступна только коррекция с помощью очков или контактных линз.

Анна Капустина