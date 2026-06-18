Дагестанское УФАС наказало кафе за лучшую курицу

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предписание владельцу кафе «Курица №1» в Махачкале за нарушение законодательства о рекламе. В ходе мониторинга, проведенного службой, было установлено, что директор заведения использует в названии кафе сравнительную характеристику, что противоречит требованиям закона. Использование таких формулировок, как «№1», «лучший» и «первый», без предоставления конкретных критериев для сравнения является нарушением, так как не позволяет потребителям получить объективную информацию о товаре или услуге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дагестанское УФАС РФ Фото: Дагестанское УФАС РФ

Согласно информации УФАС, аналогичные случаи были выявлены и у других предпринимателей из Каспийска и Дербента. Это свидетельствует о системной проблеме в сфере рекламы на территории республики, где многие бизнесмены стремятся привлечь клиентов с помощью завлекающих, но не обоснованных заявлений. Важно отметить, что рекламные объявления, содержащие превосходные степени, должны опираться на конкретные данные и факты, подтверждающие такие утверждения. В противном случае они могут вводить потребителей в заблуждение и нарушать закон.

В рамках предписания УФАС предпринимателям было рекомендовано устранить выявленные нарушения и привести свою рекламу в соответствие с требованиями законодательства. За несоблюдение предписаний возможны штрафные санкции, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии бизнеса.

Использование сравнительных характеристик в рекламе стало распространенной практикой среди небольших кафе и ресторанов в Дагестане. Это связано с высокой конкуренцией на рынке общественного питания и желанием выделиться среди множества предложений. Однако такая практика может привести к юридическим последствиям и ухудшению репутации бизнеса.

Станислав Маслаков