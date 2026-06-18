Ставропольские аграрии получат полмиллиарда рублей на закладку фруктовых садов

Власти Ставропольского края зарезервировали в бюджете около 0,5 млрд руб. на интенсификацию промышленного садоводства в следующем сельскохозяйственном сезоне. Глава региона Владимир Владимиров написал об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его данным, целевые вливания предназначены для обновления многолетних насаждений, поддержания действующих плантаций и модернизации питомниководческих баз. На сегодняшний день край прочно обосновался в топ-5 рейтинга отечественных производителей фруктов и ягод. Местный агропромышленный кластер насчитывает пять десятков профильных хозяйств и фермерских объединений. В качестве стимулирования их деловой активности и был утвержден транш в объеме, приближающемся к 500 млн руб.

Распорядители бюджетных средств сохранят практику авансирования. Данный подход позволяет сельхозтоваропроизводителям проводить заблаговременные закупки импортного и отечественного посадочного материала, вносить удобрения и бронировать иные материально-технические ресурсы, не дожидаясь пика полевых работ.

Осенняя страда призвана расширить географию отрасли: аграрии планируют разбить сады на 122 гектарах и заложить 137 гектаров питомников. Совокупный клин земли под плодовыми деревьями и кустарниками в регионе всех форм собственности уже преодолел планку в 12 тыс. га. В структуре посевов доминируют семечковые и косточковые культуры: от привычных яблонь и груш до более капризных черешен, абрикосов, персиков и нектаринов, а также фундук и грецкий орех.

Стоит отметить положительную динамику государственного субсидирования в отрасли. В 2025 году краевые и федеральные власти нарастили финансирование ягодного и садового направлений сразу на 41%, доведя общую сумму до 697 млн рублей. Годом ранее эта цифра была меньше на 284 млн рублей. Непосредственно из региональной казны двумя годами ранее было извлечено 50,5 млн руб., что подчеркивает возрастающую роль субъекта в софинансировании аграрного сектора.

Станислав Маслаков