Лайнер Smartavia, подавший сигнал бедствия, сел в Сочи

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, экипаж которого подал сигнал бедствия над Черным морем, совершил посадку в аэропорту Сочи. Причиной возврата стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Сочи—Архангельск. Спустя некоторое время после взлета командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета. Для обеспечения безопасной посадки экипаж вырабатывал топливо в воздухе — это стандартный алгоритм действий в подобных ситуациях.

Ситуация находится на контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Алина Зорина