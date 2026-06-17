Дефицит бензина в Ставрополе: прибытия бензовозов ждут по несколько часов

На ряде автозаправочных станций Ставрополя автомобилисты вынуждены по несколько часов ждать поставок топлива. В течение последних двух суток на многих АЗС города наблюдаются перебои с бензином, а поступающие партии раскупаются практически сразу после разгрузки, убедился корреспондент «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Очередь на заправку Роснефти растянулась на 200 метров Фото: Очередь на заправку Роснефти растянулась на 200 метров

Одна из самых крупных очередей образовалась на АЗС «Роснефть» на улице 8 Марта. К моменту прибытия бензовоза возле заправки ожидали не менее полусотни автомобилей. Станция была временно закрыта на период разгрузки топлива, который занял около двух часов. Все это время водители оставались на месте, рассчитывая успеть заправиться после открытия АЗС.

На заправках «Лукойла» на улице Доваторцев ситуация оказалась схожей. По словам сотрудников станции, предыдущая партия бензина была полностью распродана уже к утру после ночной поставки. К моменту прибытия очередного бензовоза возле колонок также скопились десятки автомобилей.

Сотрудники заправок объясняют происходящее резко возросшим спросом. По их словам, топлива хватает ненадолго, а сроки новых поставок зачастую остаются неизвестными даже для самих операторов.

Проблемы с наличием бензина корреспондент «Ъ-Кавказ» зафиксировал и на других АЗС города. На станции Astra сообщили, что бензин отсутствует уже продолжительное время. На некоторых заправках сети «Росгазнефть» в продаже оставались только сжиженный газ и отдельные виды дизельного топлива.

При этом участники рынка не связывают происходящее с нехваткой топлива на нефтебазах. Водители бензовозов рассказали «Ъ-Кавказ», что поставки нефтепродуктов продолжаются в штатном режиме. По их словам, временные ограничения возникают только во время действия режима беспилотной опасности, когда по требованиям безопасности прекращается отгрузка топлива и проводится эвакуация персонала нефтебаз.

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края ранее также заявили об отсутствии дефицита топлива в регионе. Ведомство отмечало, что необходимых запасов на нефтебазах достаточно, а локальные проблемы на отдельных АЗС связаны с ажиотажным спросом со стороны автомобилистов.

Наиболее заметно ситуация проявляется в крупных населенных пунктах края, где заправочные станции работают с повышенной нагрузкой. В результате поступающие партии топлива во многих случаях раскупаются в течение нескольких часов после доставки.

Роман Лаврухин