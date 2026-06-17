В Тольятти депутат из-за бездействия властей самостоятельно заделал дорожную яму

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин после ряда безуспешных обращений в местную администрацию самостоятельно устранил несколько дорожных ям на бульваре Баумана. Парламентарий об этом поделился на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам депутата, на ликвидацию нескольких ям было потрачено всего лишь два мешка с холодным асфальтом стоимостью по 600 руб.

«Мы все хотим жить в комфортной и безопасной среде. Почему, чтобы отремонтировать небольшие ямы с копеечным бюджетом, люди должны ждать и мучиться месяцами? Я считаю, такие просьбы жителей должны устраняться молниеносно», — заявил депутат.

Андрей Сазонов