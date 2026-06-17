Над Азовским морем отразили атаку беспилотников
Над акваторией Азовского моря отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 27 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области оперативные службы сообщили о введении режима беспилотной опасности.