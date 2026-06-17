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Над Азовским морем отразили атаку беспилотников

Над акваторией Азовского моря отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 27 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области оперативные службы сообщили о введении режима беспилотной опасности.

Константин Соловьев

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