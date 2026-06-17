Ростов-на-Дону принял Международную закупочную сессию Made in Russia, организованную в рамках форума «Инновации в пищевой промышленности». Мероприятие нацелено на продвижение российских товаров, в первую очередь продукции глубокой переработки, на внешние рынки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что, несмотря на санкционные ограничения и сложности с логистикой, на площадку прибыли более 35 иностранных закупщиков из 17 государств Европы, Азии, Ближнего Востока и Африканского континента, а также представители стран ЕАЭС и СНГ. Руководители крупных розничных сетей, дистрибьюторы и импортеры в рамках сессии ознакомились с ассортиментом из 15 регионов России и выразили готовность заключать контракты.

Инициатива проведения мероприятия в Ростове-на-Дону получила поддержку Российского экспортного центра. По данным властей, Ростовская область занимает второе место в Южном федеральном округе по объемам внешней торговли. Продовольственные товары формируют более 60% экспорта региона. Власти намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Донские товары поставляются в 100 стран мира, а доля области в общероссийском экспорте продукции агропромышленного комплекса составляет 12%.

Константин Соловьев