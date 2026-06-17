В Краснотурьинске на реке Турья утонула 10-летняя школьница

В Краснотурьинске (Свердловская область) на реке Турья утонула 10-летняя школьница, передает портал Е1. Информацию о произошедшем «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной связи в 17:20. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательной части города. В 17:30 спасатели извлекли из воды ребенка без признаков жизни. «С родителями погибшего ребенка работают психологи МЧС России»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева