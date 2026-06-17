Главные новости за 17 июня. Кавказ

Осенью на Ставрополье планируется заложить 122 га новых садов, а также 137 га питомников. На развитие садоводства в регионе было направлено 500 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил заявление УФНС России по Ставропольскому краю в рамках дела о банкротстве ООО «Еврогрупп». С Андрея Садовникова в конкурсную массу должника взыскано 467,48 млн руб. убытков.

Президиум Верховного суда России удовлетворил жалобу правительства Карачаево-Черкесии, в которой власти требовали взыскать с бывшего министра финансов региона Рустама Эльканова 3,7 млн руб. ущерба бюджету. Три предыдущие инстанции отказали в удовлетворении иска.

В международном аэропорту Махачкалы продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы 3,2 тыс. м в длину и 45 м в ширину. После введения полосы в эксплуатацию воздушная гавань сможет обслуживать любые типы самолетов, включая рейсы в непогоду.

В Ставропольском крае по итогам 2025 года оборот розничной торговли составил более 1 трлн руб. По данным министра экономического развития региона Антона Доронина, за последние пять лет оборот розницы вырос в 1,7 раза.

И. о. министра промышленности Ставропольского края Дмитрий Макаркин высказался о ситуации с топливом в регионе. Чиновник отметил, что на некоторых автозаправочных станциях наблюдаются краткосрочные локальные перебои с одним или двумя видами горючего. Это, по словам господина Макаркина, вызвано ажиотажным спросом, который спровоцировало распространение неподтвержденной информации среди населения.