Главные новости за 17 июня. Ростов-на-Дону и область

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Парус» на решение о запрете строительства делового центра на улице Береговой, 23А. В марте ростовский арбитраж встал на сторону ответчика, департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, который ранее отменил разрешение на стройку здания.

В Ростовской области 63 выпускника школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, литературе и химии.

Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего руководителя ООО «СтройСпектр» из Ростова-на-Дону Валерия Чабанова к субсидиарной ответственности на сумму более 1,6 млрд руб. Задолженность за вычетом налоговых штрафов включает в себя обязательства перед участниками долевого строительства, требования залоговых и незалоговых кредиторов, текущие платежи и убытки по объектам.

В поселке Зимовники возбудили административное дело по факту ненадлежащего водоснабжения жителей. Материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных должностных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Для установления всех обстоятельств правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят необходимые следственные действия.

Ростовская область заняла седьмую позицию в общероссийском рейтинге регионов по масштабам возведения жилья. На середину июня девелоперы одновременно строят в субъекте 101,8 тыс. квартир, а их общая площадь достигает 4,73 млн кв. м.