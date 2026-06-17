Главные новости за 17 июня. Новороссийск

В ночь с 16 на 17 июня над Черным морем и рядом регионов России сбили 157 БПЛА.

Днем 17 июня в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты из-за требований безопасности.

ВСУ атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой, которая ехала в Геленджик из Гомеля. Инцидент произошел в Брянской области.

Двоих жителей Новороссийска осудили на пять лет за незаконный сбыт черной икры.

В городском театре Новороссийска прошла церемония прощания с главным режиссером и художественным руководителем НМДТ Евгением Кушпелем. Он погиб в аварии 13 июня.

В течение дня в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал удар Украины беспилотником по автобусу с детьми, ехавшему в Геленджик.