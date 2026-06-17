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В Югре во время купания утонули две девочки

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) две несовершеннолетние девочки утонули во время купания в водоеме, расположенном вблизи садоводческого товарищества «Берендей 38». Об этом сообщили в окружном МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, две девочки 11 и 8 лет пропали во время купания в присутствии взрослых. Тела детей извлекли из водоема спасатели.

В СУ СКР по ХМАО-Югре сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Полина Бабинцева

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