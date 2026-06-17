Жителю Ульяновской области предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму

Сотрудниками управления ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 43-летнего жителя Барышского района Ульяновской области, причастного к публичным призывам к террористической деятельности с использованием сети Интернет, сообщило ведомство.

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По данным УФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками спецслужбы было установлено, что фигурант в соцсети разместил комментарий с призывом к террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти России.

Задержанному предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, от штрафа до 1 млн руб. до семи лет лишения свободы), обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск