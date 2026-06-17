В аэропорту Сочи отменили 26 рейсов после возобновления работы

После снятия ограничений на полеты аэропорт Сочи возобновил работу по фактическому расписанию. Однако в связи с перебоями отменены 15 рейсов на прилет и 11 на вылет, на запасных аэродромах находятся 11 воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

За сутки аэропорт отправил 60 рейсов (7,5 тыс. пассажиров) и принял 57 рейсов (7,7 тыс. пассажиров). На обслуживании в аэропорту находятся 18 самолетов, до конца суток ожидается прибытие еще 48 рейсов.

Представители аэропорта напоминают, что ответственность за предоставление напитков и питания пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они также организуют расселение в гостиницах.

Алина Зорина