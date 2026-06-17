В Дагестане суд постановил снести самовольную автомойку

В Ботлихском районе прокуратура проверила исполнения градостроительного законодательства. Выяснилось, что местный житель самовольно возвел в селе Ботлих одноэтажный объект капитального строительства — мойку самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Ведомство направило в суд иск о сносе незаконной постройки. Ботлихский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Константин Соловьев