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В Дагестане суд постановил снести самовольную автомойку

В Ботлихском районе прокуратура проверила исполнения градостроительного законодательства. Выяснилось, что местный житель самовольно возвел в селе Ботлих одноэтажный объект капитального строительства — мойку самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Ведомство направило в суд иск о сносе незаконной постройки. Ботлихский районный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Константин Соловьев

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