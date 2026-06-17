У екатеринбурженки выявили «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука

Врачи в Екатеринбурге выявили у местной жительницы, работающей на удаленке, «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука, который она длительное время располагала на бедрах. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пациентка обратилась за медицинской помощью после появления на коже верхней части ног крупных пятен коричнево-багрового цвета с сетчатым рисунком и шелушением. Первоначально специалисты рассматривали сосудистую патологию, однако в ходе беседы с пациенткой выяснилось, что она регулярно и продолжительно использует ноутбук, располагая его на бедрах. С наступлением лета этот контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию.

По данным медиков, у женщины развилась тепловая эритема — хроническое поражение кожи, известное как «синдром поджаренной кожи». Оно развивается при длительном воздействии инфракрасного излучения умеренной активности.«В запущенной форме может привести к атрофии кожи, даже к возникновению очагов плоскоклеточного рака»,— пояснили в ведомстве.

Восстановление кожи до первоначального состояния у пациентки может занять несколько недель, сообщили в минздраве.

Полина Бабинцева