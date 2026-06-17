Главные новости за 17 июня. Сочи

В Сочи сотрудники полиции задержали 45-летнюю туристку из Челябинской области после публикации в интернете видеозаписи, на которой были зафиксированы действия военнослужащих.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года Сочи занял первое место по доле межрегионального интереса к первичному жилью. Из других городов спрос на новостройки курорта составил 66%, что на 6 п. п. превышает прошлогодний показатель.

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

С начала суток в аэропорту Сочи обслужили 82 рейса, включая 36 прибывших и 46 отправленных самолетов. Несколько раз в аэропорту вводили ограничения на полеты.

В Сочи начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Курорт входит в Южный одномандатный избирательный округ №54, в который также включены федеральная территория «Сириус», Белореченский район и часть Апшеронского района.