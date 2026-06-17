В Ульяновской области рыбаку грозит два года лишения свободы за улов

Полиция Сенгилеевского района Ульяновской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных биоресурсов с применением запрещенных орудий лова и плавсредств (ч. 1 п. «б» ст. 256 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в минувшие выходные сотрудники МО МВД России «Сенгилеевский» в ходе патрулирования на служебном катере акватории Волги недалеко от села Мордово Сенгилеевского района Ульяновской области задержали 50-летнего местного жителя, ловившего рыбу с применением сетей. В полиции отмечают, что у задержанного изъята выловленная рыба (19 штук), а также лодка с подвесным мотором и сети.

Полиция отмечает, что за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, даже в рамках административной ответственности предусмотрен штраф (до 5 тыс. руб. для физлиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц) с конфискацией судна.

Андрей Васильев, Ульяновск