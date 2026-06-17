Американский рэпер Tyga выступит в Екатеринбурге в августе

Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в Екатеринбурге 28 августа на площадке «Summer Stage Теле-клуб». Об этом сообщили в пресс-службе Studio 21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Studio 21» Фото: Telegram-канал «Studio 21»

«Tyga приедет на Урал. Калифорнийский рэпер даст два концерта в России. Этим летом Tyga выступит не только в Москве, но и в Екатеринбурге»,— сообщили в пресс-службе.

Музыкант работает в жанрах хип-хоп, поп-рэп, хип-хоп Западного побережья и трэп. В 2011 году его песня Deuces была номинирована на 53-й церемонии «Грэмми» как лучшая совместная работа в жанре рэп. В 2014 году он получил премию World Music Awards в номинации «Лучший исполнитель в жанре рэп/хип-хоп». Самым продаваемым альбомом артиста стал The Gold Album: 18th Dynasty, выпущенный в 2015 году. Tyga работал с Крисом Брауном, Офсетом, Дрейком и Канье Уэстом.

Полина Бабинцева