Никита Михалков предложил учредить премию имени Алексея Балабанова

Никита Михалков предложил учредить в России премию имени Алексея Балабанова для молодых кинематографистов. С такой инициативой режиссер выступил на пресс-конференции, передает ЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я вчера сказал, что мне пришла в голову мысль создать премию имени Балабанова для молодых. И призом сделать модель памятника с трамваем, который открыли в Екатеринбурге»,— сказал господин Михалков.

Режиссер подчеркнул, что Алексей Балабанов остается культовой фигурой, символом Урала и времени.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 1980-х начал работать ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1985 году состоялся его режиссерский дебют — был снят фильм «Раньше было другое время». Позже он переехал в Санкт-Петербург. Среди его известных фильмов: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

В Екатеринбурге 16 июня открылся первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент установили рядом с домом, где он жил, и рядом со школой, где он учился. В церемонии приняли участие кинорежиссер Никита Михалков, помощник президента Владимир Мединский, члены семьи и друзья Алексея Балабанова, среди которых было немало представителей свердловского рок-клуба.

Полина Бабинцева