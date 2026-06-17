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В Дагестане суд рассмотрит дело о смертельном поражении электричеством

В Дагестане завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 24 марта фигурант дела заливал бетонную смесь с использованием автобетононасоса в Избербаше. Работы велись в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Однако обвиняемый не получил разрешение эксплуатирующей организации и не обеспечил безопасное расстояние до проводов, находившихся под напряжением. В результате стрела спецтехники соприкоснулась с высоковольтной линией.

Находившийся поблизости мужчина получил смертельные травмы от удара током и скончался на месте происшествия. Материалы дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Константин Соловьев

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