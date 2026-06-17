В Ростове-на-Дону 28 человек привлекли к ответственности за незаконную торговлю

В Ростове-на-Дону подвели промежуточные итоги рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли за первую половину июня 2026 года. Результатами в своих соцсетях поделилась глава департамента потребительского рынка Дона Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители вместе с властями провели четыре совместных рейда. Мероприятия прошли в микрорайоне Суворовский Октябрьского района, Советском, Ленинском, Первомайском, Ворошиловском и Октябрьском районах. По выявленным фактам к административной ответственности привлекли 28 физических лиц и составили 61 протокол об административных правонарушениях. Отмечается, что со всеми нарушителями провели разъяснительные беседы и вручили памятки о наличии свободных мест на розничных рынках и ярмарках.

Константин Соловьев