В Оренбуржье начнется судебный процесс из-за шпаргалок на ЕГЭ

Министерство образования Оренбургской области направило протокол в Акбулакский районный суд из-за нарушения порядка проведения ЕГЭ. В пресс-службе суда рассказали, что инцидент произошел в день экзамена по русскому языку.

Установлено, что участник ЕГЭ пронес телефон, фотоаппаратуру, имел при себе письменные заметки. Кроме этого, выпускник вынес из аудитории КИМы, которые в дальнейшем фотографировал.

Согласно протоколу, учащийся нарушил пп.1 п.72 Порядка проведения ГИА. Рассмотрение дела по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ назначили на 16 июля 2026 года. Оренбуржцу грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб, также результаты экзамена могут быть аннулированы.

Яна Вежлева