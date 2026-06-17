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В Нефтекумске подростков подозревают в незаконном обороте гранаты

В Нефтекумском округе завершилось расследование дела о незаконном обороте взрывных устройств, фигурантами которого являются 17-летний подросток и его 18-летний знакомый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2026 года несовершеннолетний обнаружил в Нефтекумске боевую гранату. Он спрятал и вынес находку из квартиры, после чего вместе со знакомым зарыл взрывное устройство в парке.

Следователи квалифицировали действия молодых людей по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение взрывных устройств). Дело направлено в суд, материалы проверки в отношении собственников квартиры были выделены в отдельное производство.

Константин Соловьев

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