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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и доставкой, а также с льготным периодом до 120 дней. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 27.05.2026 г.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 ОГРН 1020280000190

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