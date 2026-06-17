В Новороссийске подорожал бензин до 2,73% за неделю

За прошедшую неделю с 8 по 16 июня в Новороссийске выросли цены на различные виды топлива, об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга управления экономического развития города. Максимальный прирост цен составил 2,73%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно результатам мониторинга городского управления экономического развития, бензин с октановым числом АИ-92 подорожал на 1,29% с 65,21 руб./л до 66,05 руб./л. Цена за бензин АИ-95 за неделю выросла на 2,73% с 71,04 руб./л до 72,98 руб./л.

Также в период с 8 по 16 июня увеличилась стоимость дизельного топлива. Оно подорожало на 1,33%, цена за 1 л составляет 75,2 руб. вместо 74,21 руб. в прошлом отчетном периоде.

Сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта в цене не изменился, 1 л данного вида топлива отпускается в среднем за 32,53 руб.

Кристина Мельникова