Над Черным морем и регионами РФ сбили еще 72 БПЛА

В течение дня 17 июня над регионами России силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 09:00 до 14:00 средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, а также над Белгородской, Брянской, Калужской и другими областями России.

В период с 07:00 до 09:00 17 июня над российскими регионами сбили еще 44 украинских БПЛА, а в ночь с 16 на 17 июля ПВО перехватили и уничтожили 157 беспилотников.

Кристина Мельникова