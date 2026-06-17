Глава Октябрьского района Ростовской области вступила в должность

Татьяна Юшковская официально вступила в должность главы администрации Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайд администрации Октябрьского района Ростовской области Фото: официальный сайд администрации Октябрьского района Ростовской области

Во время церемонии госпожа Юшковская подписала распоряжение о вступлении в должность. «Символом преемственности и ответственности за будущее муниципалитета стало вручение Знака Главы Октябрьского района, который передал председатель Собрания депутатов Евгений Луганцев»,— отмечается в сообщении.

Ранее Татьяна Юшковская занимала должность заместителя главы Октябрьского района.

Наталья Шинкарева