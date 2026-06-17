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Глава Октябрьского района Ростовской области вступила в должность

Татьяна Юшковская официально вступила в должность главы администрации Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: официальный сайд администрации Октябрьского района Ростовской области

Фото: официальный сайд администрации Октябрьского района Ростовской области

Во время церемонии госпожа Юшковская подписала распоряжение о вступлении в должность. «Символом преемственности и ответственности за будущее муниципалитета стало вручение Знака Главы Октябрьского района, который передал председатель Собрания депутатов Евгений Луганцев»,— отмечается в сообщении.

Ранее Татьяна Юшковская занимала должность заместителя главы Октябрьского района.

Наталья Шинкарева

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