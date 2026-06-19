Как провести выходные в Ростове-на-Дону: “Альянс Групп” объединила лидеров мнений в туре по городу

Лейтмотивом мероприятия стала философия гедонизма - стремление к южному ритму счастья и удовольствия. Девелопер предложил гостям интересную программу, а уникальная локальная гастрономия и знакомство с жилыми комплексами “Альянс Групп” стало еще одним поводом посетить столицу юга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп» Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп»

“Альянс Групп” - компания, которая влюбляет в город. Девелопер уверен, чтобы город рос и становился точкой притяжения, о нём нужно рассказывать. Поэтому блогеры и предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Рязани получили приглашение провести несколько дней в южной столице и увидеть Ростов современным, гостеприимным, архитектурным и живым. Цель мероприятия - показать инвестиционный потенциал города и региона, образ жизни изнутри, а также поддержать локальных предпринимателей и объединиться для продвижения любимого города.

«Для нас Ростов-на-Дону не только место присутствия бизнеса, но в первую очередь - родной город, где мы выросли и где будут расти будущие поколения наших семей. Поэтому одним из направлений корпоративной социальной ответственности стало развитие привлекательности нашего города для туризма и инвестиций. Мы уже запустили цикл съемок фильмов с популярными людьми города, и в частности это мероприятие - один из важных шагов на пути к популяризации города», - подчеркнул Виталий Финенко, соучредитель строительной компании “Альянс Групп”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп» Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп»

«Для нас это возможность показать уровень города, его гастрономии, сервиса и проектов, которые сегодня формируют новый образ юга. Вместе с ресторанами “Шнайдер”, “Раки и гады”, “Онегин Дача”, “Бутик-отель 39” и “Подворье Рязановых” мы знакомили гостей с Ростовом и делились тем, за что сами его любим», - добавил Георгий Глонти, соучредитель строительной компании “Альянс Групп”.

Гости тура посетили гастрономические ужины с локальной кухней, авторские экскурсии по историческому центру, познакомились с самым дорогим жилым комплексом города — домом-резиденцией «Собрание» от «Альянс групп». Отметим, что в Ростове-на-Дону застройщик также реализует масштабный проект - курортный квартал «Ривьера» с домами невысокой этажности, бульваром и школой, которая входит в комплексную программу развития территории.

Девелопер уверен, что такие мероприятия помогут повысить интерес к Ростову-на-Дону и сформировать представление о нем, как об экономическом центре юга - динамично развивающимся и комфортным для жизни и переезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп» Фото: предоставлено строительной компанией «Альянс групп»

Дом- резиденция «Собрание» Застройщик ООО СЗ «Альянс Групп».

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Курортный квартал «Ривьера» застройщик ООО СЗ «Альянс Инвест»

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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф