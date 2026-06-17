В Таганрогском театре имени Чехова приступили к третьему этапу реставрации

В Таганрогском театре имени А.П. Чехова приступили к третьему этапу реставрации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Светланы Камбуловой Фото: соцсети Светланы Камбуловой

Всего проект реконструкции разделен на девять этапов, завершить его планируют в 2027 году. Финансирование осуществляется за счет средств национального проекта «Семья», а также областного и местного бюджетов.

На первых двух этапах специалисты выполнили защиту и усиление фундамента исторического здания. Сейчас реализуется третий этап: изготавливаются оконные блоки, идет оштукатуривание подвальных помещений и реставрация кровли. Глава города отметила, что на совещании подрядчику обозначили ключевые приоритеты. Среди них — «нарастить темпы выполнения работ», обеспечить полное соответствие условиям сметы контракта и освоить все средства.

Константин Соловьев