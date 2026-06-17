Губернатор Кубани прокомментировал атаку ВСУ по автобусу с детьми, ехавшему в Геленджик

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осудил атаку ВСУ беспилотником по автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Гомеля в Геленджик. Дрон попал в автобус в Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В результате произошедшего погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, пострадали несколько детей. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшей женщины и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Глава Краснодарского края пообещал связаться с коллегами из Беларуси. Детей, пострадавших при атаке беспилотника, будут ждать в кубанских здравницах.

«Киевский режим в очередной раз показал свою сущность, у воюющих с детьми нет будущего. Убежден, виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кристина Мельникова