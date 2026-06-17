В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил о введении угрозы по БПЛА на территории города. Сирены в Новороссийске не включали.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При срабатывании сигнала «Внимание всем» жителей и гостей города призывают не подходить к окнам. Во время объявления тревоги необходимо укрыться в комнатах без остекления с капитальными стенами.
Новороссийцам рекомендуют соблюдать требования безопасности и ждать отмены сигнала угрозы.
В настоящее время угроза по БПЛА также действует на территории Анапы.