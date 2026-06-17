В Невинномысске бухгалтера госпредприятия осудили за присвоение 1,8 млн рублей

В Невинномысске бывшего главного бухгалтера одного из филиалов ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» признали виновной в присвоении имущества с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что 48-летняя осужденная с мая по июль 2025 года незаконно начисляла себе заработную плату, вносила собственные данные в реестры на оплату и подписывала их у руководителя филиала, не осведомленного о ее умысле. Ущерб предприятию составил более 1,8 млн руб.

Отмечается, что осужденная возместила ущерб в полном объеме. Суд приговорил бухгалтера к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев