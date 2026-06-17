В Татарстане на выплаты безработным для открытия бизнеса направят 65,1 млн рублей

В Татарстане на предоставление единовременной финансовой помощи безработным гражданам, открывающим собственное дело, в этом году выделили 65,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Поддержка предоставляется при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого, создании юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства.

В мае 2026 года размер выплаты был увеличен с 145,1 тыс. до 250 тыс. руб.

Анна Кайдалова