В Оренбурге реконструируют несколько мостов
Мостовые сооружения на территории Оренбурга в ближайшие два года ждет масштабное обновление. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В южной части областного центра ведется капитальный ремонт автомобильного моста через реку Урал на улице Донгузской. Завершить работы подрядчик планирует к осени текущего года. Скоро начнется ремонт путепроводной развязки улиц Донгузской и Беляевской, которая состоит из двух сооружений. В текущем году специалисты разработают проект, в 2027 году проведут строительно-монтажные работы.
Обновляется мост и на проспекте Братьев Коростелевых. Ведется реконструкция аварийного сооружения, которое было законсервировано более 40 лет назад. Полностью завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому в Оренбурге приведут в нормативное состояние более 18 км автомобильных дорог.