В Оренбурге реконструируют несколько мостов

Мостовые сооружения на территории Оренбурга в ближайшие два года ждет масштабное обновление. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В южной части областного центра ведется капитальный ремонт автомобильного моста через реку Урал на улице Донгузской. Завершить работы подрядчик планирует к осени текущего года. Скоро начнется ремонт путепроводной развязки улиц Донгузской и Беляевской, которая состоит из двух сооружений. В текущем году специалисты разработают проект, в 2027 году проведут строительно-монтажные работы.

Обновляется мост и на проспекте Братьев Коростелевых. Ведется реконструкция аварийного сооружения, которое было законсервировано более 40 лет назад. Полностью завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благодаря которому в Оренбурге приведут в нормативное состояние более 18 км автомобильных дорог.

Андрей Сазонов