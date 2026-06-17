Новороссийск простился с главным режиссером НМДТ Евгением Кушпелем

В городском театре Новороссийска прошло прощание с главным режиссером и художественным руководителем Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгением Кушпелем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

Церемония прощания была организована в зеркальном зале театра. Почтить память Евгения Кушпеля пришли сотни новороссийцев, его близкие, друзья и коллеги, а также представители местной и краевой администрации.

Во время церемонии мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что совместно с городской думой власти будут рассматривать вопрос о присвоении заслуженному работнику культуры Кубани звания «Почетный гражданин города-героя Новороссийска» посмертно.

Как сообщил директор городского театра Новороссийска Олег Бередин, последний раз Евгений Кушпель сыграл в спектакле «Невеста из Имеретии» на международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи. Он не смог попасть на закрытие фестиваля. Кубок и диплом «За лучшую мужскую роль» передали родственникам Евгения Кушпеля на церемонии прощания.

Художественного руководителя новороссийского театра похоронили на кладбище Кабахаха. Евгений Кушпель трагически скончался в ДТП 13 июня.

Кристина Мельникова