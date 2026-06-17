В память о погибших на СВО ставрапольцах создадут «Аллею Славы»

В селе Раздольном Ставропольского края началось устройство «Аллеи Славы», посвященной памяти ставропольцев, погибших в ходе СВО. Об этом сообщил в своем канале в Max глава Новоалександровского округа Андрей Акиньшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max главы администрации Новоалександровского округа Фото: канал в Max главы администрации Новоалександровского округа

Как уточняется в сообщении, идея создания мемориала принадлежит родственникам бойцов. Средства на ее обустройство будут выделены в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Работы уже начаты.

«Уже есть стенд с портретами, но нужно, чтобы память была увековечена достойно, красиво и надолго. В рамках проекта планируется устройство новой тротуарной дорожки, установка скамеек и урн, монтаж освещения, установка конструкций с информацией о воинах, погибших на СВО, озеленение территории»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева