Власти Югры с МТС реализовали проект по мониторингу качества воздуха в Урае

ПАО «МТС» совместно с Природнадзором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) завершило пилотный проект по мониторингу качества воздуха в городе Урай, который позволил выявить превышения концентрации загрязняющих веществ на юге региона. Об этом сообщила директор МТС в Югре на Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске Ольга Рябченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сурикова Фото: Наталья Сурикова

По ее словам, отечественная цифровая платформа проводила замеры пяти видов химических соединений (оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и озона) каждые 20 минут, фиксируя источники выбросов и время их возникновения. В ходе трехмесячного тестирования система МТС зарегистрировала однократное превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в конце февраля и три случая нарушения норм по диоксиду азота в марте.

Технологическое решение объединяет датчики контроля, программный комплекс для прогнозирования рассеивания вредных веществ и облачное хранилище данных. «Ханты-Мансийский автономный округ – крупнейший нефтегазовый регион с большим количеством промышленных объектов, где тема экологии особо актуальна. Цифровые инструменты могут эффективно решать экологические вопросы, предотвращая аварийные ситуации и серьезные экономические убытки. Решение уже применяется в нескольких регионах страны. Компании, с которыми мы тестировали установку постов экомониторинга вблизи их объектов, смогли минимизировать убытки или избежать рисков от загрязнений окружающей среды на несколько сотен миллионов рублей ежегодно»,— рассказала Ольга Рябченко.

Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО Алексей Ковалевский подчеркнул важность цифровых технологий для повышения качества жизни в регионе, так как загрязнение воздуха напрямую влияет на здоровье жителей. Он выразил надежду, что результаты пилотного проекта будут использованы промышленными объектами округа для снижения негативного воздействия выбросов.

Разработанная система проактивного управления экологическими рисками включена в Реестр ИИ-решений Минпромторга как первое средство, направленное на обеспечение экологической безопасности. Проект реализован в рамках соглашения между компанией и правительством региона в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Алексей Буров