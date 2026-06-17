В Оренбуржье с 22 июня будет действовать режим повышенного сброса на Ириклинском водохранилище

С 22 июня Ириклинское водохранилище будет сбрасывать 90 куб. м воды в секунду вместо нынешних 60 куб. м в секунду. Режим повышенного сброса установлен до 30 июля и может быть скорректирован в любой момент при получении соответствующих обосновывающих сведений. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Принятие такой меры связано с получением от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточненного прогноза притока в Ириклинское водохранилище. Согласно прогнозу, приток ожидается от 45 до 65 куб. м в секунду, что выше среднемноголетних значений. Увеличенный приток связан с высоким количеством осадков в начале лета. За половину июня в Оренбурге выпало 153 % месячной нормы осадков. Увеличенный сброс позволит поддерживать необходимый уровень водохранилища и рек области», — отмечают в правительстве региона.

С 31 июля планируется переход водохранилища на режим сброса в 60 куб. м.

Руфия Кутляева