В Дагестане укрепят берега Акташа для защиты сел от паводков
В Дагестане продолжают противопаводковые мероприятия вдоль русла реки Акташ. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы республики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным властей, в окрестностях села Тутлар возводятся насыпные дамбы, параллельно укрепление продолжается у берегов у сел Кадыротар и Адильотар. Специалисты расчищают русло от зарослей кустарника и затопленной древесины, что необходимо для увеличения пропускной способности водного потока и предотвращения заторов.