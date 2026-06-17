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В Дагестане укрепят берега Акташа для защиты сел от паводков

В Дагестане продолжают противопаводковые мероприятия вдоль русла реки Акташ. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы республики.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным властей, в окрестностях села Тутлар возводятся насыпные дамбы, параллельно укрепление продолжается у берегов у сел Кадыротар и Адильотар. Специалисты расчищают русло от зарослей кустарника и затопленной древесины, что необходимо для увеличения пропускной способности водного потока и предотвращения заторов.

Константин Соловьев

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