В Ставропольском крае с 1 июля введут особый пожароопасный режим

С 1 июля в Ставропольском крае будет действовать особый противорожарный режим для защиты от ландшафтных пожаров. Об этом в своем канале в Max сообщил шлава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, с начала года в регионе произошло около сотни ландшафтных пожаров.

Губернатор призвал глав регионов держать обстановку на контроле и оценить состояние минерализованных полос после прошедших в крае осадков.

Наталья Шинкарева