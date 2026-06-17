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В Ставропольском крае с 1 июля введут особый пожароопасный режим

С 1 июля в Ставропольском крае будет действовать особый противорожарный режим для защиты от ландшафтных пожаров. Об этом в своем канале в Max сообщил шлава региона Владимир Владимиров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, с начала года в регионе произошло около сотни ландшафтных пожаров.

Губернатор призвал глав регионов держать обстановку на контроле и оценить состояние минерализованных полос после прошедших в крае осадков.

Наталья Шинкарева

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