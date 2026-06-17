На Ставрополье прокуратура начала проверку ДТП с погибшей

В Ставропольском крае прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Кировском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно, сегодня днем в Новопавловске столкнулись легковой автомобиль и электровелосипед. В результате происшествия погибла 15-летняя девушка.

«По данному факту прокуратура Кировского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

Константин Соловьев