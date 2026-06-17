Новым омбудсменом в Оренбуржье стала Мария Комлева

В Оренбуржье 17 июня депутаты Законодательного собрания утвердили новую кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека. Обязанности будет исполнять Мария Комлева.

Как ранее писал «Ъ—Волга», кандидатуру Комлевой рекомендовал губернатор Евгений Солнцев. Его поддержала и Яна Лантратова — уполномоченная по правам человека в России. У второго претендента на должность — Игоря Занездорова — не получилось получить согласование от федерального омбудсмена. Последние 15 лет региональным омбудсменом был Анатолий Чадов, бывший сотрудник прокуратуры. Скоро ему исполнится 80 лет.

В тайном голосовании кандидатуру Марии Комлевой поддержали 38 депутатов, двое воздержались, один не проголосовал, еще один выбрал вариант «против». Новый омбудсмен выступила с речью, в которой заявила о будущих направлениях работы. В частности — защита прав семей участников СВО, поддержка учителей и врачей, взаимодействие с молодежью.

Мария Комлева родилась в 1984 году, имеет юридическое образование. Долгое время она работала в судах, на данный момент она также занимает пост руководителя аппарата — администратора Арбитражного суда региона.

Яна Вежлева