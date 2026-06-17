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В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийска состоятся учения со стрельбами 18 июня. В пресс-службе администрации города сообщили, что тренировочные мероприятия будут проводиться два раза за день.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Новороссийская военно-морская база запланировала проведение учений в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В это время дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Стрельбы в ходе учений выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани. Такие учения в Новороссийске проводятся на регулярной основе.

В мэрии Новороссийска напомнили, что при проведении тренировочных мероприятий НВМБ в порту запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

Кристина Мельникова

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