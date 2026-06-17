Башкирия импортировала черешню из Узбекистана

В Башкирию завезли 20 тонн свежей черешни из Узбекистана, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, образцы продукции прошли лабораторные экспертизы в соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности Евразийского экономического союза.

«Исследования черешни на наличие карантинных объектов не выявили в поднадзорной продукции опасных организмов... Фрукты допущены к реализации на территории Башкирии», — говорится в пресс-релизе.

Идэль Гумеров