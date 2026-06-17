В Саратовской области водолазы нашли тело мальчика, утонувшего на рыбалке
В Вольске водолазы извлекли из воды тело 14-летнего подростка. Накануне мальчик отправился на Волгу порыбачить с друзьями, сообщили в прокуратуре Саратовской области.
В Вольске утонул 14-летний подросток
Фото: Марина Окорокова
Трагедия произошла 16 июня. Сотрудники оперативных служб выехали на место после сообщения местных жителей. Поиски тела погибшего завершились сегодня.
Обстоятельства гибели подростка определят следователи и судмедэксперты.