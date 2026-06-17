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В Саратовской области водолазы нашли тело мальчика, утонувшего на рыбалке

В Вольске водолазы извлекли из воды тело 14-летнего подростка. Накануне мальчик отправился на Волгу порыбачить с друзьями, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В Вольске утонул 14-летний подросток

В Вольске утонул 14-летний подросток

Фото: Марина Окорокова

В Вольске утонул 14-летний подросток

Фото: Марина Окорокова

Трагедия произошла 16 июня. Сотрудники оперативных служб выехали на место после сообщения местных жителей. Поиски тела погибшего завершились сегодня.

Обстоятельства гибели подростка определят следователи и судмедэксперты.

Марина Окорокова