Минобороны отчиталось о сбитых БПЛА над Черным морем и Кубанью

Минобороны России сообщило о новой серии атак беспилотных летательных аппаратов и работе дежурных средств противовоздушной обороны. По данным ведомства, с 09:00 до 14:00 мск 17 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом российских регионов, а также над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно информации военного ведомства, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в течение ночи на 17 июня силы ПВО уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Тогда дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края напомнили жителям и туристам о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и последствиями подобных происшествий.

В регионе действует запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, содержащих сведения о работе ПВО и РЭБ, местах падения беспилотников, а также информацию о расположении военных объектов, потенциально опасной инфраструктуры и объектов критической важности. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб.

Власти региона призвали жителей и гостей Краснодарского края пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные сведения о происшествиях и действиях сил безопасности.

Мария Удовик