Новороссийцев осудили на пять лет за сбыт черной икры

Жители Новороссийска пошли под суд за незаконное приобретение и сбыт черной икры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Новороссийска огласил приговор Алексею К. и Ольге П., которые признаны виновными в незаконном сбыте черной икры. Суд установил, что подсудимый закупил не менее 25 кг черной икры у неизвестных лиц в Хабаровском крае, после чего перевез в Новороссийск. Вместе с подельницей мужчина продавал 500 гр икры за 25 тыс. руб.

Незаконную деятельность новороссийцев пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обысков в доме подозреваемого была найдена икра, расфасованная в 45 пластиковых контейнеров.

Экспертиза доказала, что икра имеет природное происхождение и принадлежит к семейству осетровых. На Дальнем Востоке коммерческий лов осетровых запрещен, икра была добыта нелегальным способом.

В суде жители Новороссийска вину не признали, ее частично установили по доказательствам. Подсудимым вынесли наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину и женщину взяли под стражу в зале суда.

Кристина Мельникова